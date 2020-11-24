Yusuf Yazıcı, yıldız isimlere fark attı
24.11.2020 18:50
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, UEFA'nın düzenlediği haftanın en iyi performansı oylamasında, yıldız isimleri geride bırakarak ilk sırada yer aldı.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, UEFA'nın düzenlediği haftanın en iyi performansı oylamasında, yıldız isimleri geride bırakarak ilk sırada yer aldı.
UEFA Euro 2020 resmi Twitter hesabının, "Haftanın en iyi performansı" anketine milli oyuncu Yusuf Yazıcı damga vurdu. Bu sezona fırtına gibi başlayan Yusuf, 13 maçta 9 gole imza atarak Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligdeki son Lorient maçını da boş geçmeyen ve 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı; Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile ve Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak, yaklaşık 50 bin kişinin oy kullandığı ankette 76.9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
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