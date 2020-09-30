Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı - Son Dakika

Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövdenin tamamlanmasına 37 metre kaldı.

Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı, System.String[]

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövdenin tamamlanmasına 37 metre kaldı. Baraj tamamlandığında 558 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 238 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 37 metre kaldı.

'SON VİRAJA GİRİLDİ'Yusufeli Barajı Proje Müdür Yardımcısı Sancak Kurt, baraj projesinde finale az kaldığını belirterek toplam 238 metre gövde yüksekliğine ulaştıklarını söyledi. Kurt, "Barajın gövdesinin tamamlanmasına 37 metre kaldı. Gövdenin ana hatlarını bu yılın sonunda tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de baraj inşaatının 24 saat aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yusufeli Barajı ile yeni ilçe çalışmaları da aynı hızda devam ediyor. Bu baraj bir ilçeyi ve 4 köyü etkiliyor. İnşallah yeni ve güzel bir ilçeye kavuşacağız" diye konuştu.Yusufeli Kaymakam'ı Ömer Faruk Özdemir ise Yusufeli Barajı'nda son viraja girildiğini belirterek "İnşallah hayırlısı ile bitecek ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak" dedi.YUSUFELİ BARAJI

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek.


Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı

Yusufeli, Türkiye, Artvin, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı - Son Dakika Ekonomi

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