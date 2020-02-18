Yusufeli barajında hızla büyüyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yusufeli barajında hızla büyüyor - Son Dakika Ekonomi

Yusufeli barajında hızla büyüyor

15 dakika önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 184 metreye ulaştı.

Yusufeli barajında hızla büyüyor, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 184 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2.562.000 metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.


Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 184 metre yüksekliğe ulaşıldı. Baraj genelinde yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, dökülen gövde beton miktarı ise 2.562.000 metreküp seviyesi ulaştı.


Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işlemlerinde toplamda 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak.


16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 2.562.000 metreküp seviyesine ulaştı. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.


Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek. - ARTVİN

Yusufeli, Artvin, HES, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Son dakika: Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı Hasta eşine destek çıktı, marangoz ustası oldu Kütahya'da ortaya çıkan yeni saadet zinciri: 14 milyon liralık vurgun yaptı

Son Dakika Haberleri
10:07 İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı
09:15 Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı
08:15 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
08:08 Tayfun Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Tayfun Erdoğan'ın biyografisi ve hayatı
08:08 Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam'ın sesi Belkıs değil benim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 10:41:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusufeli barajında hızla büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]