Yusufeli'de esnafa yardım - Son Dakika

Yusufeli Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bülent Özdemiroglu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ilçe esnafına yardım etti.

Özdemiroğlu, ilçede faaliyet gösteren esnafa toplam 150 gıda paketi ile 4 bin maske yardımında bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan bu zorlu süreçte ülkece çok güzel bir dayanışma gösterildiğini ifade eden Özdemiroğlu, şunları söyledi:

"Esnafımızın bu sıkıntılı döneminde yanında olmak amacıyla gıda yardımında bulunuyoruz. Ayrıca maske dağıtıyoruz. Hepimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden dışarı çıkmayalım. Devletimizin almış olduğu tedbirlere uyalım. Bir ve beraber olursak bu illetten kurtulabiliriz. Evde kal Yusufeli. Hayat eve sığar."