Yusufeli'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de sosyal medya hesabından, "Birlikte başaracağız. Evde kalmak nefessiz kalmaktan iyidir. Yusufeli evde kal." ifadelerinin yer aldığı video yayımladı.

Kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri ise vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendiriyor.

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