Yusufeli'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye giriş yapan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Artvin- Erzurum karayolunun Yeniköy mevkisindeki jandarma kontrol noktasında araçlar durdurularak, ilçeye giriş yapan yolcular sağlık ekiplerince kontrolden geçiriliyor.
Kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri ise vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendiriyor.
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de sosyal medya hesabından, "Birlikte başaracağız. Evde kalmak nefessiz kalmaktan iyidir. Yusufeli evde kal." ifadelerinin yer aldığı video yayımladı.