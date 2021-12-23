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Yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor - Son Dakika

Yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor

23.12.2021 11:19
Yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim genç kızlara çeyiz yardımı gerçekleştiriliyor.

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim genç kızlara çeyiz yardımı gerçekleştiriliyor.

Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı öncülüğünde kentte 10 ay önce başlatılan projeyle, nişanlı genç kızların çeyizi için gerekli malzemeler belirleniyor.

Üyeler ve hayırseverlerin de destek verdiği proje kapsamında alınan elektrikli mutfak aletleri, nevresim, yastık, yorgan, yemek ve tencere takımlarının da aralarında bulunduğu tüm çeyiz ürünleri, kadın kolları üyelerince geleneksel olarak süsleniyor.

Çeyizler, daha sonra nişanlı genç kızların evine götürülüyor. Proje kapsamında kentte yeni yuva kuracak 32 genç kıza çeyizleri teslim edildi.

"Güzel geri dönüşler aldık"

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AA muhabirine, gönüllere daha çok girmek için harekete geçtiklerini ve geliştirdikleri projeyle kentteki öksüz ve yetim kızlara ulaşmak istediklerini söyledi.

Kadın Kolları olarak evlilik hazırlığında olanların çeyizini hazırlamak istediklerini dile getiren Özdemir, "İlk çeyizimizi o çerçevede hazırlamaya başladık. Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı öncülüğünde Kocaeli genelinde öksüz ve yetim kızların tespitini yaptık. Bu zamana kadar 32 genç kızımıza çeyiz yardımı yaptık. Çeyiz o kadar büyüdü ve karşımıza o kadar güzel şeyler çıktı ki yardımseverlerin duyarlılığı, kadınların hassasiyeti çok güzeldi. Çeyiz desteğinden sonra geri dönüşler bizi de o kadar mutlu etti ki anlatamam, gözlerimiz doldu. Güzel anılar yaşadık." diye konuştu.

Özdemir, çalışmalarının devam edeceğini, AK Parti projeyi ilçe kadın kollarının da yürüteceğini kaydetti.

"Projenin amacı mutlulukları çoğaltmak"

Mutlulukların paylaşıldıkça çoğaldığına, üzüntülerin ise paylaşıldıkça azaldığına işaret eden Özdemir, "Vatandaşların mutluluğuna ortak olmak istiyoruz. Projemiz bütün vatandaşlarımıza açık; sadece AK Partili olsun istemiyoruz. Bütün vatandaşlar bu çerçevede değerlendirilsin istiyoruz. Parti ayrımı gözetmeksizin projemizi ortaya koyuyoruz. İnsani bir şey yapıyoruz. Bu projedeki çıktılarımız insani, buna çok önem veriyoruz. Biz siyasiler şunun farkındayız; bizim en yüksek makamlarımız vatandaşın gönlündeki yerimiz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. İnşallah güzel sonuçlar ve projeler gelecek." ifadelerini kullandı.

Özdemir, genç kızın çeyizinde olması gereken tüm ürünleri temin ettiklerini, destek verdikleri genç kızların kendilerini düğünlerine davet ettiğini vurguladı.

Projenin amacının mutlulukları çoğaltmak olduğunu vurgulayan Özdemir, "2023 hedeflerine giderken Cumhurbaşkanımızın izinde bıkmadan, usanmadan çok çalışarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor
Yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor
Yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor
Yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor
Yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor

Yasemin Özdemir, AK Parti, Evlilik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor - Son Dakika


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