Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın son hazırlıklarına ilişkin toplantı - Son Dakika

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın son hazırlıklarına ilişkin toplantı

08.10.2020 21:07
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın son hazırlıklarına ilişkin toplantı, System.String[]

Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Mustafa Safran ve Reha Denemeç ile 81 il milli eğitim müdürünün katılımıyla, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına ilişkin toplantı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Mustafa Safran ve Reha Denemeç ile 81 il milli eğitim müdürünün katılımıyla, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına ilişkin toplantı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, 12 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitimin ikinci aşaması öncesi okullardaki son hazırlıklar değerlendirildi.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Bakan Yardımcıları Safran ve Denemeç ile 81 il milli eğitim müdürünün yanı sıra Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk katıldı.

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın başlaması öncesi okullardaki son hazırlıkların değerlendirildiği toplantıda, Bakan Yardımcısı Safran, köy okulları ve okul öncesi eğitimle ilgili alınan kararların öğrenciler ve aileler için büyük önem taşıdığını belirtti.

Okul öncesi eğitimde, hafta içi her gün yüz yüze eğitime geçiliyor olmasının özellikle çalışan aileler açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Yardımcısı Safran, sosyal mesafe ve hijyen standartlarının "Temassız Oyunlar Kitabı"ndaki etkinlikler eşliğinde büyük bir titizlikle uygulanacağını vurguladı.

Bu süreçte köy okullarının öneminin daha da arttığını belirten Safran, "Bakanımız Ziya Selçuk'un köy okullarına gösterdiği büyük hassasiyetle, nüfus ve öğrenci yoğunluğunun düşük, doğayla iç içe olan bu okullarımızda tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İl hıfzısıhha kurulları iş birliğiyle alınacak kararların da önemli olduğunu vurgulayan Safran, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini kaydetti.

Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında da ilk aşamada olduğu gibi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun rehberliğinde hijyen ve sosyal mesafe standartlarının eksiksiz şekilde uygulanacağını belirten Bakan Yardımcısı Safran, hijyen ve dezenfektan ürünleriyle ilgili tedariğin, eğitim kurumlarındaki üretim süreçleriyle koordineli sağlanması talimatı verdi.

Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ise tablet bilgisayarların dağıtım süreçleriyle ilgili bilgi paylaştı.

Öncelikle, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için veriye dayalı mekanizmalar oluşturulduğunu belirten Denemeç, dağıtım süreçlerinin de aynı hassasiyetle gerçekleştirileceğine işaret etti.

Toplantı, il müdürlerinin hazırlık süreçleriyle ilgili soruları ve görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın son hazırlıklarına ilişkin toplantı - Son Dakika

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