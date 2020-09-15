Yüzerken cesetle karşılaştı - Son Dakika

- Yüzerken cesetle karşılaştı

Turistler denizde ceset görünce şok oldu

MUĞLA - Bodrum'da denize giren vatandaşlar yüzerken cesetle karşılaştı. Sahilden 30 metre açıkta olan cesedi gören turistler ise gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Bitez koyunda, denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Boğularak yaşamını kaybettiği tahmin edilen şahsın kimlik tespitinin yapılması için ceset Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bitez sahilinde denize giren vatandaşlar, koyda kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta bir kişinin yüzüstü şekilde hareketsiz durduğunu görüp kıyıdaki esnaflardan yardım istedi. Bölgedeki bir otelin botuyla şahsın olduğu bölgeye giden vatandaşlar, adamı bota alıp sahile getirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 60'lı yaşlarda olduğu bildirilen erkek şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine polis ve sahil güvenlik unsurları da sevk edildi. Güvenlik güçleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası, kimliği henüz belirlenemeyen adamın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.