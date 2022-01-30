Üye Girişi
200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti - Son Dakika

200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti

30.01.2022 10:51

Artvin'de düzenlenen kar festivalinde 200 yıllık tahta kızak yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'de düzenlenen kar festivalinde 200 yıllık tahta kızak yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Kar üstünde oynan horonun muhteşem uyumu ise havadan görüntülendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli Köyü'nde bu yıl 6.'sı düzenlenen Kar Şenliği 7'den 70'e büyük ilgi gördü. Tahta kızak, halat çekme, çuval yarışları renkli görüntülere sahne olurken, kar üstünde oynayan horon havadan görüntülendi.

Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen kar şenliğine çok sayıda vatandaş kızaklarıyla birlikte katıldı. Birbirinden farklı ekinliklerin düzenlendiği kar şenliğinde, 200 yıllık geleneğe sahip olan kızak yarışı da yapıldı. Bin 700 rakımlı Geçitli Köyünde, 1 metreye bulan karda düzenlenen yarışlarda halat çekme, çuval ve tahta kızak yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

"Karın önemli bir kültür zenginliği olduğunu belirtmek amaçlı bir festival"

Geçitli Köyü Muhtarı Taner Kaya yaptığı açıklamada, kış mevsimi ve karın çok önemli bir kültür ve zenginlik olduğunu belirterek karın oluşturduğu kültür, birlik ve beraberliği yaşatmak için bu şenliklerin başlatıldığını ifade etti. Aynı zamanda öğrencilere karne hediyesi olarak bu şenliği düzenlediklerini ifade eden Kaya, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ortam oluşturduklarını söyledi.

Artvin merkez ve ilçelerinden festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise "Köy muhtarlığının düzenlediği bir festival. Öncelikle emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimizde farklı etkinlikler var, konserler, yarışmalar var" ifadelerini kullandı.

Yarışların ardından festivale katılan yerel sanatçılar eşliğinde kar üstünde horon oynandı. Horon oynayanların muhteşem uyumu havadan görüntülendi.

200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti
200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti
200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti
200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti
200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti
200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti
200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti

YORUMLAR
500

Festival, Ardanuç, Artvin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti - Son Dakika


Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar         
11:25
Galatasaray, Barcelona'dan aldığı kaleci için ne kadar ödeme yapacak? İşte transferin detayları Galatasaray, Barcelona'dan aldığı kaleci için ne kadar ödeme yapacak? İşte transferin detayları         
11:22
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:21 Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:10 WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi
11:02 Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
10:37 Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama
10:22 Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik
10:18 Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın
09:55 Buzlanma nedeniyle İstanbul'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 10 yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 11:34:24. #1.11#
SON DAKİKA: 200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement