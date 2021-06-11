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Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi - Son Dakika

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

11.06.2021 11:04
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YÜZÜ HALA GİZLİ Geçen yılın eylül ayında dünyaya gözlerini açan Khai Hadid Malik'in annesine ve babasına ne kadar benzediği, gözlerinin rengi, yüzünün şekli büyük bir merak konusu.

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

YÜZÜ HALA GİZLİ Geçen yılın eylül ayında dünyaya gözlerini açan Khai Hadid Malik'in annesine ve babasına ne kadar benzediği, gözlerinin rengi, yüzünün şekli büyük bir merak konusu. Ancak başta annesi Gigi Hadid olmak üzere ne babası Zayn Malik ne büyükannesi Yolanda Hadid ne de dedesi Mohamed Hadid, sosyal medyada onun yüzünü göstermemekte kararlı. Elbette bunun da önemli bir nedeni var.

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

SAÇ RENGİ ANNESİNE BENZİYOR

Gigi Hadid, Instagram sayfasında 9 aylık olan kızı Khai ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Elbette yine onun yüzünü göstermeme kuralını bozmadan! Minik Khai'nin gözler önüne serilen tek özelliği saçlarının rengi oldu. Görünüşe göre Khai annesi gibi sarışın bir bebek. Ama yine yüzü merak konusu olarak kaldı.

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

BİR ÖRNEK MAYO

Bu paylaşımlarda dikkat çeken ve Gigi Hadid'in takipçilerinin mesajlar yağdırdığı bir başka ayrıntı daha var, Anne- kız bir örnek mayolarla havuz keyfi yaptı. Hem Gigi Hadid hem de Khai, koyu ve açık yeşil tonlarda  kareli mayolar giydi. Bu durum da Hadid'in takipçileri tarafından paylaşımlara yorum yağmasına neden oldu. Top modelin ünlü ve ünsüz hayranları bu bir örnek giyime mesajlar yazdı.

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Hadid'in meslektaşı Halima Aden "Muhteşem" diye yorum yaparken, annesi Yolanda Hadid de kızıyla torununun fotoğraflarına "Kızlarımı seviyorum" diye yorum yaptı. Anne- kız geçen ay da bir örnek kıyafetleriyle yine sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

NEDEN YÜZÜNÜ GÖSTERMİYOR?

Gigi Hadid, bu paylaşımlarında da kızının yüzünü görmek isteyen takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü yine Khai'nin yüzünü göstermedi, takipçilerinin, sadece saç rengi konusunda fikir sahibi olmasına izin verdi. Peki birçok meslektaşı çocuklarının yüzünü daha doğdukları andan itibaren gözler önüne sererken Gigi Hadid neden böyle yapıyor?

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

ONLARI ÖRNEK ALIYOR

Top model, bu konuda ünlü çift Blake Lively ve Ryan Reynolds'ı örnek aldığını söylemişti. Lively ve Reynolds, ailece katıldıkları az sayıdaki etkinlik dışında üç çocuklarının da yüzünü sosyal medyada hiç göstermedi. Paparazziler peşlerinde olduğunda da onların yüzlerini gizlemek için ellerinden geleni yapıyor. Gigi Hadid ve Zayn Malik de tıpkı onlar gibi bu konuda kararlı.

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

GIGI İLE ZAYN'IN TERCİHİ

Bu tercih hakkında kardeşi Bella Hadid de bir açıklama yapmıştı. Vogue dergisine bir röportaj veren Bella Hadid, "Gigi sosyal medyada olabildiğince 'gerçek' olmak istiyor. Ama çocuğu büyüyüp de kendi isteğiyle spot ışıklarının altına çıkıncaya kadar da onu gizli tutmayı tercih ediyor" diye konuştu. Bella Hadid, hem ablası Gigi Hadid'in hem de sevgilisi Zayn Malik'in, Khai'nin özel yaşamınının kendilerinin de önceliği olduğunu söyledi.

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

HAMİLELİĞİNİ DE GÖZLER ÖNÜNDE YAŞAMADI

Gigi Hadid, hamilelik sürecini de annesinin çiftliğinde gözlerden uzak bir şekilde geçirdi. Bu dönemde sosyal medyada da hamileliğiyle ilgili çok fazla paylaşım yapmadı. Doğuma yakın dönemde yaptığı çekimin kamera arkası görüntüleri dışında hamileliğini çok gündeme taşımadı. Gigi Hadid bunun nedenini de Vogue dergisine verdiği röportajda "Pandeminin ortasındaydık ve bir sürü insan hastalanıyordu, hayatını yitiriyordu. Böyle bir ortamda hamileliğimi öne çıkarmak istemedim" diye konuşmuştu.

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

KIZININ ADINI HEMEN AÇIKLAMADI

Gigi Hadid, kızının adını da uzun bir süre açıklamadı. Sonra bir gün hayranlarını şaşırtarak Instagram profiline "Khai'nin annesi" yazdı ve bu şekilde kızının adını herkes öğrenmiş oldu.

Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi

Bella Hadid, Zayn Malik, Gigi Hadid, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yüzü yıllarca gizli kalacak: Sadece saç rengini gösterdi - Son Dakika Magazin


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