Son Dakika Haberleri: Yüzügüllü okul ziyaretlerini sürdürdü
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Yüzügüllü okul ziyaretlerini sürdürdü

1 saat önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, okullarda çocuklarlar bir araya gelmeye devam ediyor.

Yüzügüllü okul ziyaretlerini sürdürdü, System.String[]

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, okullarda çocuklarlar bir araya gelmeye devam ediyor.


Sivrihisar Merkezinde bulunan okulları daha önce de ziyaret eden Başkan Yüzügüllü, kırsalda bulunan okulları da boş bırakmayarak ziyaretlerini sürdürdü. Kırsalda bulunan Kaymaz İlkokulu ve Orta Okulunu ziyaret eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Okula yeni başlayan öğrencilerle tanışıp tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Yüzügüllü, miniklere okul hediyeleri vererek yüzlerini güldürdü. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim öğretim yılında başarılı olmalarını diliyorum. Bizlerin ve ülkemizin geleceği onlar. Çocuklarımızın yetişmesinde ve büyümesinde asıl emekleri olan öğretmenlerimizin de yeni eğitim öğretim yıllarında başarılar diliyorum" dedi.


Çocuklar da Başkan Yüzügüllü'ye olan sevgilerini sınıf tahtalarına çizdikleri kalbin içine adını yazarak gösterdi. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Kaymaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:39 Kaynak: İHA
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