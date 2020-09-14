Yüzük ortak parmakta

Gazetecileri kırmayarak yanlarına gelen Şebnem Bozoklu, "Dışarıya fazla çıkmıyorum. Gündüz vakti sakin olduğu& ; için çay kahve içmeye çıkıyorum. Yaz boyu her ay bir haftalığına tatil yapma fırsatı bulduk" dedi. Şebnem Bozoklu, başrolünü Çağlar Çorumlu ile paylaştığı Kanal D'nin yedi dizini 'Aile Babası'nın bu hafta seyirci ile buluşacağını söyledi.





Geçtiğimiz yıl yazar Kanat Atkaya ile evlenen Şebnem Bozoklu'nun evlilik yüzüğünün orta parmağa takılı olması gazetecilerin gözünden kaçmadı. Bozuklu, bunun sorulması üzerine "Bunu ilk kez siz soruyorsunuz. İyi ki sordunuz dedi. Biz evlenirken bu yüzükleri esimle aldık. Ama onunda benimde bol geldi. Yaptırmak yerine ikimizde orta parmağımıza takmaya karar verdik" açıklamasında bulundu.



