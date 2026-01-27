Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika
Son Dakika
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

27.01.2026 15:16
Kilis'te, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek bin 170 konutun hak sahibi, çekilen kurayla belirlendi.

Vali Ömer Kalaylı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde büyük bir konut seferberliği başlatıldığını anımsatan Kalaylı, şöyle konuştu:

"İnsan odaklı yönetim anlayışıyla güvenli, sağlıklı ve huzurlu yuvalar inşa etmek, vatandaşımıza karşı en temel sorumluluklarımızdandır. İşte bugün çekilecek bu kuralar, bu anlayışın ve sorumluluğun en açık göstergesidir. Özellikle asrın felaketi olarak kabul edilen ve 11 ilimizi etkisi altına alan 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin ortaya koyduğu kararlılık ve hız, tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 455 binden fazla deprem konutu tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir."

Sosyal konut projesinin, gençlere, emeklilere ve dar gelirli vatandaşlara evden öte bir yuva olacağını dile getiren Kalaylı, "Kilis'imizin dokusuna uygun, dayanıklı, modern ve çevreci yapılarla hemşerilerimizin huzurla yaşayacağı yeni yaşam alanları oluşturulacaktır. Bu büyük vizyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral da Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesinin Kilis etabının kura heyecanını yaşadığını ifade etti.

500 bin sosyal konut projesinin şehirlerin çehresini değiştirdiğini dile getiren Oral, "Bugün Kilis'te çekeceğimiz bu kurallar, sadece bir ismin listeden çıkması değildir. Bu kuralar devletimizin şefkat elinin, vatandaşımızın omzunda olduğunun da bir göstergesidir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un gece gündüz demeden bizzat takip ettiği, TOKİ başkanımızın büyük gayretle yürüttüğü 500 bin konutluk proje, şehirlerimizin çehresini değiştiriyor. Kilisli kardeşlerimiz modern, güvenli, parklarıyla ve sosyal donatılarıyla ferah yuvalarına kavuşuyor. TOKİ'nin Kilis'te hayata geçirdiği bu projeyle şehrimiz yenilenirken şehirlerimizin sosyal dokusuda güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.

Programa, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, MHP İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

15:32
