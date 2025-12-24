Zabıt Katibi Yargılanıyor

Ankara Adliyesinde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapattığı iddiasıyla yargılanan zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararda sanık Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ankara Adliyesinde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına bilirkişi raporunun geldiğini ifade ederek, bu celse tanık dinleneceğini söyledi.

Söz verilmesi üzerine konuşan tanık A.Ş., sanık Muhammet Talha Bol'u çalıştığı şirketin avukatlığını yaptığı zamandan tanıdığını ifade ederek, "Talha Bey'e ödenecek avukatlık ücretleri vardı. Kendisi yurt dışında olduğundan ödemelerini birkaç kez kardeşi Ömer'e elden teslim ettim. Neden yurt dışına gittiğini bilmiyorum" dedi.

"İşlediğim suç sadece maddi kar amacıyla işlenmiştir"

Tanık beyanının ardından söz alan tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, aleyhe hususları kabul etmediğini ifade ederek, "Ben örgüt adına hareket etmedim. İşlediğim suç sadece maddi kar amacıyla işlenmiştir, örgütle bir bağım yoktur. Uzun süredir tutukluyum bu durum bir cezaya dönüştü artık. Tahliyemi istiyorum" iddialarında bulundu.

Söz alan tutuksuz sanıklar da mahkeme heyetinden, haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın ve diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Tanık, sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 9 Şubat 2026'ya ertelendi. - ANKARA