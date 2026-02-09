Zabıt Katibi Yılmaz’ın Yargılaması Devam Ediyor

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemine (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'a söz verdi.

Tutuklu sanık Yılmaz, rüşvet suçu yönünden hakkında suç unsurlarının oluşmadığını savunarak, "Soruşturma başlangıcından itibaren samimi beyanlarda bulundum. Kaçma girişiminde bulunmadım. Tarafımca oluşturulan sahte belge bulunmamaktadır. Örgüte yardım ettiğime dair de somut bir delil yoktur." dedi.

Delil olmayan bir suçtan tutuklu yargılanmasının hukuka uygun olmadığını ileri süren Yılmaz, hakkında bilişim sistemine girme suçunun oluşmasının mümkün olmadığını, savcının şifresini paylaştığını söylediğini, tutukluluk süresinin cezaya dönüştüğünü söyleyerek tahliyesini talep etti.

Söz alan tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın ve diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına hükmederek, esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 14 Nisan'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet verme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik" suçuna zincirleme şekilde azmettirme ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.