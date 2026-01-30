Zabıta Amirine Darbe İddiası - Son Dakika
Zabıta Amirine Darbe İddiası

30.01.2026 17:13
Keçiören Belediyesinde Zabıta Amiri, koruma görevlileri tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Ankara Keçiören Belediyesinde görevli Zabıta Amiri Mustafa Gümüş, yöneticilerinin talimatıyla koruma görevlileri tarafından belediye binasında darbedildiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gümüş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 23 Ocak'ta Keçiören Belediyesi hizmet binasındaki zabıta müdürünün odasına çağrıldığını kaydetti.

Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı T.T'nin kendisine, "Belediye Başkanı hakkında ileri geri konuştuğunu duyduklarını" söylediğini ve artık belediyede çalışamayacağının bildirildiğini anlattı.

Bu görüşmenin ardından T.T. ile Zabıta Müdürü M.K'nin talimatıyla odaya çağrılan güvenlik görevlileri B.K, D.D. ve U.K. tarafından alıkonularak darbedildiğini öne süren Gümüş, üç güvenlik görevlisinin kendisine aniden saldırdığını ve olay sırasında tek yapabildiğinin kendisini korumaya çalışmak olduğunu iddia etti.

Olayın ardından darp raporu aldığını belirten Gümüş, suç duyurusu dilekçesinde, adı geçen kişiler hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "işkence ve eziyet", "görevi kötüye kullanma", "sendikal hakkın engellenmesi" ve "birden fazla kişiyle birlikte suç işleme" suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

Gümüş, olayın kamu görevlilerince gerçekleştirildiğini, şüphelilerle hala aynı yerde çalıştığını, tarafına yönelik tehditlerin devam ettiğini ve can güvenliğinin olmadığını beyan ederek, savcılıktan koruma tedbiri talebinde de bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

