Zabıtaya yakalanınca sara nöbeti geçirdi - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yoldan geçenlerden para isteyen dilenci, ihbar üzerine gelen zabıta aracına bindirileceği sırada sara nöbeti geçirdi. Sara nöbeti tutan dilenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 20.00 sıralarında Sakarya Caddesi Et-Balık kavşağı polis uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre civarda yoldan geçen araçlardan para istemek suretiyle trafiği tehlikeye atan şahıslar olduğu ihbarı üzerine bölgeyi kontrol eden polis ekipleri, üzerilerinden kimlik çıkmayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi polis uygulama noktasına getirerek zabıta ekiplerine teslim etmek istedi. Uygulama noktasına gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, polis ekiplerince kendilerine teslim edilen şahsın üstünü aramak istedikleri esnada dilencilik yaptığı iddia edilen şahıs bir anda kendini yere attı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen kendine gelmeyen ve ağzından bir miktar köpük gelen şahıs, olay yerine çağırılan ambulansla ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre sonra hastanede kendine gelen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahsın üst aramasında üzerinden çıkan paralarla ilgili zabıta tarafından tutanak tanzim edildi. - SAKARYA