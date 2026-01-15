Zafer Arapkirli'ye Yeni Dava

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) İki gün önce "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yargılanan BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli, bugün ise Suriye'deki Alevilere yönelik saldırılarla ilgili bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, "nitelikli yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Arapkirli savunmasında "Ben birkaç yıl öncesine kadar hakkında hiç dava açılmamış, adliye görmemiş, vergi borcu ya da trafik cezası olmayan bir gazeteciydim. Son dönemde adliyeden çıkamıyorum... Biz bunları göğüsleriz ama tek bir üzüntüm var. Ben ülkem için üzülüyorum" dedi.

BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli hakkında, Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Alevilere yönelik saldırıların artması üzerine yaptığı bir X paylaşımı gerekçe gösterilerek Sivas Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan bir şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı. Görevsizlik kararının ardından dosya İstanbul'a gönderilmiş ve Arapkirli hakkında "nitelikli yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

"Tek amacı benzer tüm davalarda olduğu gibi benim gibi bağımsız gazetecilerin susturulması ve sindirilmesi olduğunu düşünüyorum"

İki gün önce "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yargılanan Arapkirli'nun saat 11.45 gibi başlaması gereken duruşma 13.30'da başladı. Kimlik tespitinin ardından hakim, iddianamedeki suçlamaları okudu. Zafer Arapkirli savunmasında, "Sözlerim, Türkçeyi ana dili olarak kullanan herkesçe malum olduğu şekilde, 'Komşu Suriye'de yaşanan ve geçmişte Çorum, Maraş ve Sivas'ta yaşadığımız etnik, dini, mezhep amaçlı katliamların kınanması ve bir daha yaşanmaması dileğidir. Bunu kınayan biri olarak ben nasıl halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasına maruz kalıyorum. Bu suçlamanın tek amacı benzer tüm davalarda olduğu gibi benim gibi bağımsız gazetecilerin susturulması ve sindirilmesi olduğunu düşünüyorum" Arapkirli savunmasının devamında şöyle konuştu:

"Yazıktır. Yapmayın, etmeyin"

"Biz bunları göğüsleriz ama tek bir üzüntüm var. Ben ülkem için üzülüyorum. Bu gibi davalarla canım ülkem hak ve özgürlükler liginde daha da aşağılara düşüyor. Yazıktır. Yapmayın, etmeyin. Sizler hukuk profesyonelleri olarak bu işlerin bir parçası olmayın. Ortada bir suç falan yok. Atfedilen suçun tam tersini yapmışım. Beraatimi talep ediyorum"

"Zafer Arapkirli katliamları sayıyor diye dava açılıyor"

Arapkirli'nin avukatı Kemal Aytaç, hazırlanan iddianameye ilişkin "Savcının görevi yorum yapmak değildir, suçu tarif etmektir. Ama burada savcı yorum yapmış" yorumunda bulundu. "Böyle bir soruşturmanın açılıp böyle bir davanın kabul edilmesi olacak şey değildir" diyen Aytaç şöyle devam etti:

"Kendisi 50 yılı aşkındır önemli gazetecilerden biri. Zafer Arapkirli katliamları sayıyor diye dava açılıyor. Televizyonda nasıl birilerinin belli kesimleri aşağıladığı, hırsız, soysuz dediği görülüyor. Neden bunlara soruşturma açılmıyor da Zafer Arapkirli'ye açılıyor. İddianameyi hazırlayan savcı için söylüyorum, olmaz böyle şey. Bu açılan davalar olumsuz girişimlerdir, bu olumsuz girişimlere dur dememiz gerekiyor"

Beyanların ardından mahkeme dosyanın, esas hakkında mütalaasını hazırlayabilmesi için iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 26 Şubat tarihine erteledi.