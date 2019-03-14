Zafer Çika'ya Hüzünlü Veda (2)

VASİYETİ ÜZERİNE ALAÇATI'YA GÖMÜLDÜİzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze...

VASİYETİ ÜZERİNE ALAÇATI'YA GÖMÜLDÜ



İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne götürüldü. Zafer Çika'nın Alaçatı'ya gömülmek için vasiyette bulunduğu öğrenildi. Ünlü sanatçı Demet Akbağ ile gözyaşlarına boğulan oğlu Ali Çika'yı, sanatçı dostları teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazının ardından Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca ve birçok sanatçı mezarlığa giderek aileye başsağlığı diledi.



Taylan YILDIRIM/İZMİR,

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