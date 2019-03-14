Son Dakika Haberleri: Zafer Çika'ya Hüzünlü Veda (2)

Zafer Çika'ya Hüzünlü Veda (2)

2 saat önce

VASİYETİ ÜZERİNE ALAÇATI'YA GÖMÜLDÜİzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze...

Zafer Çika'ya Hüzünlü Veda (2), System.String[]
VASİYETİ ÜZERİNE ALAÇATI'YA GÖMÜLDÜ

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne götürüldü. Zafer Çika'nın Alaçatı'ya gömülmek için vasiyette bulunduğu öğrenildi. Ünlü sanatçı Demet Akbağ ile gözyaşlarına boğulan oğlu Ali Çika'yı, sanatçı dostları teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazının ardından Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca ve birçok sanatçı mezarlığa giderek aileye başsağlığı diledi. 

Taylan YILDIRIM/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:35 Kaynak: DHA

Demet Akbağ, Alaçatı, Zafer Çika, Güncel
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Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı Hayatını Kaybeden Zafer Çika'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı

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