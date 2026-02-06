Zaharova'dan Batı'ya Epstein Eleştirisi - Son Dakika
Zaharova'dan Batı'ya Epstein Eleştirisi

06.02.2026 04:08
Zaharova, Epstein davasında Batı'nın kayıtsızlığını eleştirerek büyük suçların soruşturulmadığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı dünyasını Jeffrey Epstein konusundaki tutumu nedeniyle eleştirerek, "Şimdi her şey netleşiyor: Kennedy suikastından Nord Stream 2 boru hattı bombalamalarına kadar, Batı'da hiçbir şey soruşturulmuyor. Tıpkı 'küresel elitleri' ilgilendiren 'Epstein davası' gibi" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki son belgelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda her gün büyük bir çaba sarf ederek Epstein belgelerini okuduğunu aktaran Zaharova, belgelere yansıyan suç eylemlerini "tam bir cehennem" olarak niteledi. Epstein konusundaki tutumu nedeniyle Batı dünyasını eleştiren Zaharova, "Epstein'in suç ortağı (Ghislaine Maxwell) neden sadece 20 yıl ceza aldı? Uluslararası çocuk kaçakçılığı söz konusuyken neden uluslararası bir soruşturma başlatılmadı?" diye sordu. İngiltere, Polonya, Litvanya ve diğer bazı ülkelerin Epstein'in merkezinde olduğu insan kaçakçılığı iddiaları ile ilgili kendi soruşturmalarını başlattıklarını hatırlatan Zaharova, "Washington, Epstein'in suçlarına yönelik soruşturmayı ilk ele aldığında bu izi sürmeliydi. Interpol ve Europol'ü uyarmalıydı. Bu cehennemin boyutu göz önüne alındığında alarm zilleri çalıyor olmalıydı" eleştirisinde bulundu.

Zaharova, İngiltere'yi eski prens Andrew üzerinden eleştirdi

Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan eski İngiltere Prensi Andrew Windsor hakkında dava açılmamasına da tepki gösteren Zaharova, "Daha önce kurbanına ödeme yapan ve kurbanı yakın zamanda ölü bulunan İngiliz Andrew Windsor (önceden prens olarak bilinirdi) hakkında neden ceza davası açılmadı?" diye sordu.

"Batı'da hiçbir şey soruşturulmuyor"

Verdiği örneklerin Batı dünyasının önemli suçlar karşısındaki kayıtsızlığının göstergesi olduğunu belirten Zaharova, "Şimdi her şey netleşiyor. Kennedy suikastından 'Nord Stream 2' boru hattı bombalamalarına kadar, Batı'da hiçbir şey soruşturulmuyor. Tıpkı 'küresel elitleri' ilgilendiren 'Epstein davası' gibi. İronik olan şu ki, suçlar ve suç niyetleri fotoğraf ve video kayıtlarıyla belgelenmiş durumda. Buna rağmen hala 'her şey o kadar da net değil' deniliyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel, Medya, Suç, Son Dakika

