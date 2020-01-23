Zara Belediyesi öğrencilere kitap hediye etti - Son Dakika

Zara Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıldı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine, ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek yarışmaya ait "adap" konulu kitapları öğrencilere ücretsiz ulaştırdıklarını söyledi.

Öğrencilere başarı dileyen Çelik, "Özel olarak hazırlanan ilkokul kategorisi için 'Edep Diyarına Yolculuk', ortaokul için 'Edep Mektebi', lise için 'İletişim, Nezaket ve Adap' adlı kitaplardan yarışmaya gönüllü olarak katılım sağlayacak 600 öğrencimize hediye ettik." dedi.