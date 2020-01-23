Zara Belediyesi öğrencilere kitap hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara Belediyesi öğrencilere kitap hediye etti - Son Dakika

Zara Belediyesi öğrencilere kitap hediye etti

6 saat önce

Zara Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıldı.

Zara Belediyesi öğrencilere kitap hediye etti, System.String[]

Zara Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıldı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine, ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek yarışmaya ait "adap" konulu kitapları öğrencilere ücretsiz ulaştırdıklarını söyledi.

Öğrencilere başarı dileyen Çelik, "Özel olarak hazırlanan ilkokul kategorisi için 'Edep Diyarına Yolculuk', ortaokul için 'Edep Mektebi', lise için 'İletişim, Nezaket ve Adap' adlı kitaplardan yarışmaya gönüllü olarak katılım sağlayacak 600 öğrencimize hediye ettik." dedi.

Fatih Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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