Son Dakika Haberleri: Zara'da Sıfır Atık Projesi Törenle Başlatıldı

Zara'da Sıfır Atık Projesi Törenle Başlatıldı

29 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesinde, "Sıfır Atık, Geleceğe Değer Kattık" adlı proje düzenlenen törenle başladı.

Zara'da Sıfır Atık Projesi Törenle Başlatıldı, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde, "Sıfır Atık, Geleceğe Değer Kattık" adlı proje düzenlenen törenle başladı.

Zara Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin bizzat destekleri ile ülke genelinde başlatılan projenin ilçemizde de desteklenmesi, geri dönüşümlü ürünlerin kullanımının artırılması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla ilçemizde bir etkinlik başlattık." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da konuşmasında, "Sıfır atık projesi belediye olarak önemsediğimiz bir projedir. Projede toplanacak atıklar, anlaşma sağladığımız firmaya verilerek geri dönüşüme kazandırılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından 10 atık pil, 3 cam şişe, 3 plastik şişe veya 3 karton kutu getiren öğrenci ve vatandaşlara bez çanta hediye edildi.

Programa, kurum amirleri, öğrenciler, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA

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