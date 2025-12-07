Sivas'ın Zara ilçesinde dün cezaevi ring aracının devrildiği kazada yaralanan 9 kişiden 8'i taburcu edildi.
Sivas-Erzurum kara yolundaki kaza sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 8'inin tedavisi tamamlandı.
Kazazedelerden 8'i taburcu edildi, bir yaralının Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Erzurum'dan Antalya'ya giden R.K. yönetimindeki 50 AK 920 plakalı cezaevi ring aracı, dün Sivas-Erzurum kara yolu Nasır köyü yakınlarında devrilmiş, kazada araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Zara'daki Cezaevi Aracı Kazasında 8 Kişi Taburcu Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?