Zara Müftüsü Öksüz'e veda programı - Son Dakika

Zara İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz için görev süresinin dolması dolayısıyla veda programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "6 ay gibi kısa süre de olsa ilçemize hizmet eden Muhammed Lütfi hocamız, ilmiyle ilçe halkına değer katmıştır. Özverili ve başarılı çalışmalarından ötürü kendisini kutluyorum." dedi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise "İlmi ve tecrübesi ile Zara ilçemizde görev yapan, kurumumuz hizmetlerine önemli katkılar sunan, mütevazı kişiliğiyle de bildiğimiz Muhammed Lütfi hocamız emekliliği nedeniyle aramızdan ayrılıyor. Değerli hizmetlerinden dolayı kendisini tebrik ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum." diye konuştu.

Öksüz de "Ömrümün 35 yılını adadığım Diyanet İşleri Başkanlığındaki görev süremin dolması nedeniyle düzenlenen programda emeği geçen ve katılım gösteren gönül dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 6 ay da olsa Zara'da görev yapmış olmak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Sayın, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Rüstem Şahin tarafından Öksüz'e plaket takdimi yapıldı.

Programa, kurum amirleri, oda başkanları, sivil ve siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, din görevlileri ile çok sayıda davetli katıldı.