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Zarar verilen durak yenilendi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı'nda vatandaşların kullanımına sunulan ve geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen durak, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi.

Zarar verilen durak yenilendi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı'nda vatandaşların kullanımına sunulan ve geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen durak, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Köprübaşı'nda yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduğu otobüs durağına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu önünde bulunan ve öğrencilerce yoğun olarak kullanılan otobüs durağına yapılan saldırı sonucu durak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşları yazın sıcak ve güneşten, kışın ise yağmurdan koruyan durağa yapılan saldırı vatandaşları da çileden çıkartmıştı. Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu önünde bulunan ve öğrencilerce yoğun olarak kullanılan otobüs durağına yapılan saldırı sonucu, harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, zarar verilen otobüs durağını yeniledi. Durağın yenilenmiş haliyle tekrardan vatandaşların kullanımına sunulduğu belirtilirken, kamu malına zarar kişi ya da kişilerin yakalanması noktasında girişimlerin sürdürüldüğü ifade edildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:42 Kaynak: İHA
Köprübaşı, 3. Sayfa
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