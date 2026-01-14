Zatüre Vakaları Artıyor!

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, zatürenin akciğerleri etkileyen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirterek, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, zatüre vakaları hakkında bilgi verdi.

Dr. Çetin, "Son günlerde zatüre (pnömoni) vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Özellikle mevsim geçişleri, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla birlikte hastanelerde yoğunluk dikkat çekiyor. Gaziantep'te de birçok vatandaş zatüre şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor" dedi.

Dr. Çetin, "Zatüre; ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve titreme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler daha fazla risk altındadır" ifadelerini kullandı.

Hastanelerdeki yoğunluğa da dikkat çeken Dr. Çetin, "Son dönemde zatüre vakalarında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bu durum hastanelerde yoğunluğa neden oluyor. Vatandaşlarımız belirtileri hafife almamalı, şikayetleri varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Zatüreden korunmak için alınabilecek önlemlere de değinen Dr. Çetin, "Mevsime uygun giyinmek, el hijyenine dikkat etmek, sigaradan uzak durmak, kalabalık ortamlarda maske kullanmak ve grip ile zatüre aşılarını ihmal etmemek büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Gögüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin ise vatandaşları bilinçli olmaya davet ederek, erken tanı ve doğru tedaviyle zatürenin kontrol altına alınabileceğini, geç kalınan vakalarda ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. - GAZİANTEP