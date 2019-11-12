Son Dakika Haberleri: Zatürre nedeniyle her 39 saniyede bir çocuk hayatını kaybetti
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Zatürre nedeniyle her 39 saniyede bir çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada geçen yıl beş yaşından küçük 800 binden fazla çocuğun zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Zatürre nedeniyle her 39 saniyede bir çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada geçen yıl beş yaşından küçük 800 binden fazla çocuğun zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

UNICEF'in raporunda, zatürrenin, geçen yıl dünya genelinde her 39 saniyede bir çocuğun ölümüne neden olduğu uyarısında bulunuldu.

Zatürreye bağlı ölümlerin çoğunun, iki yaşın altındaki çocuklar arasında görüldüğüne dikkat çekilen raporda, yaşamlarının ilk ayında ölen bebek sayısının da yaklaşık 153 bin olduğu belirtildi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Her gün 5 yaşın altındaki yaklaşık 2 bin 200 çocuk, tedavi edilebilir ve çoğunlukla önlenebilir bir hastalık olan zatürreden ölüyor. Güçlü küresel kararlılık ve artan yatırımlar bu hastalıkla mücadelede kritik öneme sahip. Ancak uygun maliyetli koruyucu, önleyici ve tedavi edici müdahalelerle milyonlarca hayatı gerçekten kurtarabiliriz." dedi.

Raporda ayrıca, geçen yıl beş yaşından küçük 437 bin çocuğun ishal, 272 bininin de sıtma nedeniyle öldüğüne dikkat çekildi.

Dünyada zatürreden ölümlerin en fazla görüldüğü ülke Nijerya

Merkezi İngiltere'de bulunan Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) Dünya Zatürre Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, geçen yıl dünyada zatürreden hayatını kaybeden 800 binden fazla çocuktan 162 bininin Nijeryalı olduğu belirtildi.

Raporda, geçen yıl Hindistan'da 127 bin, Pakistan'da 58 bin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 40 bin ve Etiyopya'da 32 bin çocuğun zatürreden öldüğü kaydedildi.


UNICEF'in Nijerya temsilcisi Pernille Ironside, rapora ilişkin, ülkedeki zatürre ölümlerinde en büyük etkenin yetersiz beslenme ve hava kirliliği olduğu açıklamasını yaptı.

Nijerya'nın, dünyada zatürrenin en fazla görüldüğü ülke durumunda bulunduğuna işaret eden Ironside, hastalıktan ölen çocukların genelde beş yaş altında olduğunu söyledi.


Ironside, zatürrenin aşılarla önlenebileceğini ve düşük maliyetli antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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