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Zayıflamanın formülü bu karışımda - Son Dakika

Zayıflamanın formülü bu karışımda

26.07.2021 11:45

Zayıflamanın formülü bu karışımda Sivas'ta bir aktar tarafından hazırlanan ve içerisinde 12 bitkinin bulunduğu özel karışım çay metabolizmayı hızlandırıp tok tutma özelliğiyle zayıflamaya yardımcı oluyor Sivas'ta bir aktar tarafından hazırlanan ve içerisinde 12 bitkinin bulunduğu özel karışım...

Zayıflamanın formülü bu karışımda

Sivas'ta bir aktar tarafından hazırlanan ve içerisinde 12 bitkinin bulunduğu özel karışım çay metabolizmayı hızlandırıp tok tutma özelliğiyle zayıflamaya yardımcı oluyor

SİVAS - Sivas'ta bir aktar tarafından hazırlanan ve içerisinde 12 bitkinin bulunduğu özel karışım çay metabolizmayı hızlandırıp tok tutma özelliğiyle zayıflamaya yardımcı oluyor.

Son yıllarda artan obezite birçok insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlardan kimileri de kilo sıkıntısı yaşıyor. Sivas'ta bir Aktar birçok bitkiyi bir araya getirerek özel karışım bir çay hazırladı. Hiçbir kimyasal maddenin olmadığı çayda zahterden mısır püskülüne, barut ağacı kabuğundan kiraz sapına 12 farklı bitki bulunuyor. Metabolizmayı hızlandıran ve tok tutma özelliğine sahip bu çay kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişiyor. Kolesterol hastaları ve mide rahatsızlığı olan kişilerin günde 2 kez kullanılması tavsiye edilen çay, rahatsızlığı bulunmayan kişilerde ise günde 1 litre içmesi öneriliyor. Tavsiye üzerine satışları artan şifalı çayın 100 gramı 20 Liraya satılıyor.

Kullananlar fayda görüyor, talep artıyor

Çayı hazırlayan Aktar Orhun Özfidancı, üründen fayda görenlerin çok olduğunu ve talebin tavsiye üzerine arttığını belirterek, "Biz bunu metabolizma hızlandırıcı, tok tutucu, terlemeyi hızlandıran bir ürün olarak planlayıp paketledik. İçerisinde 12 tane bitki var. Bu on iki bitkiden bazıları açlık otu, mısır püskülü, kiraz sapı, zahter, mate yaprağı, funda yaprağı biberiye, yeşil çay, narçiçeği, barut ağacı kabuğu gibi ürünler mevcut. Bizim bu ürünleri bir araya getirmekteki amacımız farklı markalardan zayıflama ürünleri alıp zarar gören ve şikayetçi olan müşterilere istinaden bu ürünü hazırladık. Tamamen doğal hiçbir katkı maddesi yok ve bu üründen çok fayda gören müşterilerimiz de oldu. Buna istinaden tavsiye üzerine satışlarımız artmakta. Kolesterol hastası olan ya da tansiyon ve mide rahatsızlığı olan kişilere günde 2 defa kullanmasını tavsiye ediyorum. Oda 2 bardak sıcak suyun içine 1 yemek kaşığı, ya da bir tatlı kaşığı kadar atacak demleyip içecek. Bunu bir gün ara vererek yapacak ama hiçbir rahatsızlığı olmamış, mide rahatsızlığı olmayan müşterilerimize de 1 litre sıcak su içerisine 2 yemek kaşığı karıştırarak demlenmesini sağlıyoruz onu tüm gün sabahtan akşama kadar 1 litreyi bitirmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Çay, tok tutuyor

Özfidancı, çayın tok tutma özelliğine sahip olduğunu söyleyerek, " Bunu kullanırken tok tutma özelliği olduğu için yeme ve içme alışkanlığımızı bu ürünle beraber hissettiğimiz ve gördüğümüz iştahsızlığımız, aşırı susamamız buna kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Bu gibi ürünlerin tek püf noktası bu. Tok tutucu özelliği olabilir ama yeme içme alışkanlığını düzenlemezsen bıraktıktan sonra yine kilo aldırır. Aşırı derecede kullanılmasının vücuda vereceği zarar değerli minerallerinde vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Değerli mineral ve vitaminlerin vücuttan atıldığı zaman vücut halsiz düşer. Tabi bazı haberlerde görüyoruz zayıflama çayı içti öldü. Doğru kullanmak tavsiye ve tarih üzerine kullanmak önemli" diye konuştu.

Zayıflamanın formülü bu karışımda
Zayıflamanın formülü bu karışımda
Zayıflamanın formülü bu karışımda
Zayıflamanın formülü bu karışımda

Obezite, Bitki, Sivas, Çay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Zayıflamanın formülü bu karışımda - Son Dakika


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