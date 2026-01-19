Zaz İstanbul'da Konser Verecek! - Son Dakika
Zaz İstanbul'da Konser Verecek!

19.01.2026 13:39
Fransız şarkıcı Zaz, 16 Haziran'da İstanbul'da konser verecek. Biletler yarın satışta!

Sahne adı Zaz olan Fransız şarkıcı Isabelle Geffroy, bu yaz İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü şarkıcı, Only You Live organizasyonuyla 16 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserin biletleri, yarın Passo platformu üzerinde 11.00'de satışa çıkacak.

"Je veux" adlı parçasıyla 2010'da kısa sürede dünya çapında ün kazanan Zaz, müziğinde pop, chanson ve caz müziğini harmanlıyor.

Zaz, geçen yıl yayınladığı "Sains et saufs" başlıklı albümle de hayranlarının beğenisini kazandı. Albüme eşlik eden dünya turnesi kapsamında Zaz, Avrupa'dan Amerika'ya pek çok şehirde kapalı gişe konserler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, İstanbul, Ünlüler, Güncel, Müzik, Son Dakika

