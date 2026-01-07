Zekeriya Polat'ın Cenazesi Kahramanmaraş'ta - Son Dakika
Zekeriya Polat'ın Cenazesi Kahramanmaraş'ta

07.01.2026 17:29
Emekliliği reddedilen Hamza Hanedar'ın öldürdüğü avukat Zekeriya Polat, yarın toprağa verilecek.

KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Yalova SGK İl Müdürlüğü'ndeki odasında, emekliliği reddedilen Hamza Hanedar (57) tarafından tabancayla vurularak öldürülen avukat Zekeriya Polat'ın (31) cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polat'ın eşi Semiha Polat, cenaze teslim alındığı sırada güçlükle ayakta durdu. 2 yaşında kız çocuğu babası olan Zekeriya Polat'ın, yarın memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: DHA

