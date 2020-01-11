Zeki Akıncı: Alay etmek çok kolay

BAŞROLLERİNİ Tuğba Özay, Sinan Bengier, Çılgın Sedat ve Esra Sönmezer'in paylaştığı "Laz Kit", gişede büyük hüsrana uğradı. 3 Ocak'ta vizyona giren ve 28 kişinin rol aldığı filmi sadece 27 kişinin izlediği ortaya çıktı. Bu rakamla Twitter'da 'en çok konuşulanlar' listesine giren "Laz Kit"in yapımcısı Zeki Akıncı, yaşadığı talihsizlikleri anlattı. 2012'de çektiği filmi 8 yıl sonra vizyona sokabildiğini belirten Akıncı, "Bize 11 salon verdiler, 7'sinde film izlenemez bile. Verilen seanslar ise saat 11.00-13.00 arasıydı" dedi. Filminin arkasında olduğunu belirten yapımcı, şöyle konuştu: "Film 1 milyon 250 bin liraya mal oldu. Ben küfürsüz komedi yaptım. Ama bu ülkede küfürsüz film sanat sayılmıyor. Benim filmim sektördeki onlarca komedi filminin yüzde 90'ından daha iyi değilse, kendimi köprüden atarım."



EKİPTEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Zeki Akıncı, "Laz Kit"i film ekibinden hayatını kaybeden Yusuf Atıcı, Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük anısına vizyona soktuğunu söyledi: "Film izlemeden alay etmek çok kolay. Sinema sektöründeki bu kartelleşmiş haksızlığa karşıyım. Filmin yönetmenliğini üstlenen Yusuf Atıcı ve oyunculardan Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük vizyona girmeden önce farklı tarihlerde vefat etti. Ben de bu filmi onların anısına vizyona soktum."



Bu reklamla zararını kurtarır



Tuğba Özay, filmin gişede hüsrana uğramasından duyduğu üzüntüyü paylaştı: "O dönem yapımcılar arasında kopmalar oldu. Zeki Bey tüm iyi niyetiyle filmi bitirdi. İyi reklam yapılmadı ve yanlış zamanda vizyona girdi. 27 kişinin izlemesi de enteresan. Hatta Çılgın Sedat '28 oyuncu vardık, Tuğba izlese 28 olacaktık' diye espri yapmış. Şimdi bu reklamla sömestr tatilinde zararı kurtarırlar."