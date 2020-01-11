Zeki Akıncı: Alay etmek çok kolay - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zeki Akıncı: Alay etmek çok kolay - Son Dakika Magazin

Zeki Akıncı: Alay etmek çok kolay

22 dakika önce

BAŞROLLERİNİ Tuğba Özay, Sinan Bengier, Çılgın Sedat ve Esra Sönmezer'in paylaştığı "Laz Kit", gişede büyük hüsrana uğradı.

Zeki Akıncı: Alay etmek çok kolay, System.String[]

BAŞROLLERİNİ Tuğba Özay, Sinan Bengier, Çılgın Sedat ve Esra Sönmezer'in paylaştığı "Laz Kit", gişede büyük hüsrana uğradı. 3 Ocak'ta vizyona giren ve 28 kişinin rol aldığı filmi sadece 27 kişinin izlediği ortaya çıktı. Bu rakamla Twitter'da 'en çok konuşulanlar' listesine giren "Laz Kit"in yapımcısı Zeki Akıncı, yaşadığı talihsizlikleri anlattı. 2012'de çektiği filmi 8 yıl sonra vizyona sokabildiğini belirten Akıncı, "Bize 11 salon verdiler, 7'sinde film izlenemez bile. Verilen seanslar ise saat 11.00-13.00 arasıydı" dedi. Filminin arkasında olduğunu belirten yapımcı, şöyle konuştu: "Film 1 milyon 250 bin liraya mal oldu. Ben küfürsüz komedi yaptım. Ama bu ülkede küfürsüz film sanat sayılmıyor. Benim filmim sektördeki onlarca komedi filminin yüzde 90'ından daha iyi değilse, kendimi köprüden atarım."


EKİPTEN 5 KİŞİ  HAYATINI KAYBETTİ


Zeki Akıncı, "Laz Kit"i film ekibinden hayatını kaybeden Yusuf Atıcı, Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük anısına vizyona soktuğunu söyledi: "Film izlemeden alay etmek çok kolay. Sinema sektöründeki bu kartelleşmiş haksızlığa karşıyım. Filmin yönetmenliğini üstlenen Yusuf Atıcı ve oyunculardan Tuncay Gürel, Adem Yavuz Özata, Volkan Saraçoğlu ve Süreyya Küçük vizyona girmeden önce farklı tarihlerde vefat etti. Ben de bu filmi onların anısına vizyona soktum."


Bu reklamla zararını kurtarır


Tuğba Özay, filmin gişede hüsrana uğramasından duyduğu üzüntüyü paylaştı: "O dönem yapımcılar arasında kopmalar oldu. Zeki Bey tüm iyi niyetiyle filmi bitirdi. İyi reklam yapılmadı ve yanlış zamanda vizyona girdi. 27 kişinin izlemesi de enteresan. Hatta Çılgın Sedat '28 oyuncu vardık, Tuğba izlese 28 olacaktık' diye espri yapmış. Şimdi bu reklamla sömestr tatilinde zararı kurtarırlar."

Esra Sönmezer, Sedat Kapurtu, Tuğba Özay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şarkıcı Aynur Aydın'dan bir "Sütyen" açıklaması daha: Tabii ki takıyorum
Hanife'den kafa karıştıran hamle! Eşinin fotoğraflarını sildi, soyadını kullanmayı bıraktı İngiliz model Demi Rose, sosyal medyada çırılçıplak pozunu paylaştı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber sütyensiz görüntülendi

Son Dakika Haberleri
08:39 Şarkıcı Aynur Aydın'dan bir "Sütyen" açıklaması daha: Tabii ki takıyorum - Son Dakika Magazin
08:38 Zeki Akıncı: Alay etmek çok kolay - Son Dakika Magazin
08:38 Berrak Tüzünataç: 20'li yaşlarda kendimi hiç sevmezdim - Son Dakika Magazin
08:33 Çocuklar üşümesin diye yola çıktılar - Son Dakika Magazin
08:33 Ajda Pekkan'dan vokalistine 1 milyon kutlaması - Son Dakika Magazin
00:50 Hanife'den kafa karıştıran hamle! Eşinin fotoğraflarını sildi, soyadını kullanmayı bıraktı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 09:01:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeki Akıncı: Alay etmek çok kolay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]