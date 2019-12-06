Son Dakika Haberleri: Zeki Müren, doğumunun 88. yılında "İncesaz" konseriyle anıldı
Son Dakika Güncel Zeki Müren, doğumunun 88. yılında 'İncesaz' konseriyle anıldı - Son Dakika

Zeki Müren, doğumunun 88. yılında "İncesaz" konseriyle anıldı

6 saat önce

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, doğumunun 88. yılında anıldı.

Zeki Müren, doğumunun 88. yılında

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, doğumunun 88. yılında anıldı.

"İncesaz" müzik grubu tarafından Müren'in sevilen şarkılarının seslendirildiği konser, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti.

Konserde "Beklenen Şarkı", "Zehretme Bana Hayatı Cananım", "Masal", "Hüsranla Gönül Hep İnler", "Veda Busesi", "Şimdi Uzaklardasın" ve "Mazi Kalbimde Yaradır" eserlerinin de bulunduğu repertuvar seslendirildi. Dinleyiciler de eserlere eşlik etti.

"İncesaz" grubundan tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, klasik kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever, gitarda Cengiz Onural yer alırken, solistliği Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu üstlendi.

İncesaz grubu üyelerinden Murat Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Bodrum'da bir Zeki Müren konseri verdiklerini hatırlattı.

Aydemir, Zeki Müren'in 1950'lerdeki kayıtlarını severek dinlediğini ve sesinin hayranı olduğunu aktararak, "Zeki Müren okuduğu, meşhur ettiği şarkılar ve aslında o harikulade sesi ve şahsiyetiyle öne çıkmış bir sanatçı. Biz şimdi onun bestelerinden, onun meşhur ettiği şarkılardan ve kendi şarkılardan oluşan karma bir repertuvar yaptık." dedi.

Cengiz Onural ise Zeki Müren'in tertemiz okumasıyla öne çıkmış bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "1950'li yıllardaki Türkçesinin güzelliği o dönemde onu çok öne çıkarmış. Bizim de sanırım yaklaşımımız böyle. Tertemiz yapmaya çalışıyoruz müziklerimizi. Hem müziğiyle, içeriğiyle hem de Türkçesiyle." diye konuştu.

Grand Pera Emek Sahnesi, Mazi Kalbimde Yaradır, Zeki Müren, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı
Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 06:10:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeki Müren, doğumunun 88. yılında "İncesaz" konseriyle anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]