Zeki solist arıyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeki solist arıyorum - Son Dakika

Zeki solist arıyorum

24 dakika önce

Yaptığı feat şarkılarla adından bahsettiren usta aranjör Meriç Demir, başarılı yorumcu Dila ile yaptığı İngilizce eser SCREAM sayesinde dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Zeki solist arıyorum, System.String[]

Başarılı müzik adamı eser konusunda sıkıntı çekmediğini solist bulma konusunda zorlandığını ifade etti. Müzik dünyasının sanat kavramından uzaklaştığını ve show ağırlıklı işlerle yüründüğünü sözlerine ekleyen Meriç Demir "Şarkıyı yorumlayacak solistte eskiden sadece ses güzelliği ve yorumcu özelliği yeterliydi, daha sonra fiziki güzellik buna eklendi bugün ise show dünyasına hizmet eden müzikte zeki olmakta çok önemli, biri eksik oldumu şarkınız çöp oluyor. Yaptığım yeni eserler için feat yapacağım solisti 3 aydır bulamadım, elimdeki şarkılar star onları taşıyacak solist arıyorum" dedi. Şarkıcı enflasyonu yaşanan bir piyasada usta müzik adamı Meriç Demir'in, kıstaslarına uygun solist bulamaması, hayli düşündürücü bir durum.

Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:22 Kaynak: Bültenler
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