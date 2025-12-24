Zelenski'den Barış Planı Açıklamaları - Son Dakika
Dünya

Zelenski'den Barış Planı Açıklamaları

24.12.2025 14:49
Zelenski, ABD ile uzlaşılan 20 maddelik barış planının ayrıntılarını paylaştı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'li müzakereciler ile Ukraynalı yetkililer arasında hafta sonunda üzerinde uzlaşılan savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik barış planının detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, planın son halinde Rusya'nın talep ettiği şekilde Ukrayna birliklerinin doğudan çekilmesine ilişkin ihtimallerin ve alternatif seçeneklerin yer aldığını söyledi.

Zelenski, söz konusu planın ABD ve Ukrayna heyetleri arasında haftasonu ABD'nin  Florida eyaletinde yapılan görüşmelerde şekillendiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın tutumunun ABD tarafının Moskova ile yapacağı temasların ardından netleşeceğini ifade etti. Planı "savaşı sona erdirmeye yönelik ana çerçeve" olarak tanımlayan Zelenski, taslağın Ukrayna'ya, olası yeni bir Rusya saldırısı durumunda ABD, NATO ve Avrupalı ülkelerin sağlayacağı güvenlik garantilerini içerdiğini kaydetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine ilişkin seçeneklere de değinen Zelenski, çekilmenin Kiev yönetimi açısından kabul edilebilir bir tercih olmadığını vurguladı. Bu nedenle ABD'li müzakerecilerin, askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması ya da "serbest ekonomik bölge" ilan edilmesi gibi alternatifler üzerinde durduğunu söyledi. Zelenski, "İki seçenek var: ya savaş devam eder ya da tüm olası ekonomik bölgelerle ilgili bir karar alınması gerekir" dedi.

Planın, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce Rusya ile üzerinde çalıştığı ve Kremlin'in taleplerine yakın olduğu değerlendirilen 28 maddelik taslağın güncellenmiş hali olduğunu belirten Zelenski, toprak tavizi gibi hassas konuların liderler düzeyinde ele alınacağını ifade etti. Yeni taslağın Ukrayna'ya 800 bin kişilik bir askeri kapasite ve güçlü güvenlik garantileri öngördüğünü de sözlerine ekledi.

Zelenski ayrıca, Rusya'nın kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde de bir serbest ekonomik bölge kurulmasının gündemde olduğunu belirterek, Rus birliklerinin Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumı ve Harkiv bölgelerinden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
