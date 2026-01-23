Zelenskiy'den Abu Dabi'de Donbas Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy'den Abu Dabi'de Donbas Görüşmeleri

23.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Rusya ve ABD'nin katılımıyla Donbas meselesini ele almak için Abu Dabi'de görüşecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak görüşmelerde Donbas meselesinin ele alınacağını bildirdi.

Ukrayna basınına göre, Avrupa ülkelerindeki temaslarını sürdüren Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için devam eden görüşmeler hakkında sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, Ukrayna ile ABD ve Rusya heyetlerinin Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bugün bir araya geleceklerini anımsattı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ve iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia'nın bu görüşmelerde ülkesini temsil edeceğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna tarafından ayrıca diplomatlar ve askerlerin de toplantılara katılacağını belirtti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü kapsamında Donbas meselesinin bu görüşmelerde en önemli bir konu olacağına dikkati çeken Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Donbas meselesi en önemli. Bu konu, bugün ve yarın Abu Dabi'de, üç tarafın da bakış açısına göre ele alınacak ve tartışılacak."

"Güvenlik garantilerini içeren belgeyi imzalamaya hazırız"

Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir araya geldiğini hatırlattı.

ABD tarafıyla, Ukrayna'nın güvenlik garantilerini içeren belge üzerinde devam eden çalışmaları da bu görüşmede ele aldıklarını ifade eden Zelenskiy, tamamlanması gereken sadece bazı teknik ayrıntıların kaldığını söyledi.

Zelenskiy, söz konusu belgenin asıl metninin imzalanmak için hazır hale getirildiğini aktararak, "Şimdi Trump'tan tarih ve yeri bekliyorum. Bizim için bu kadar önemli ve tarihi bir belgeyi imzalamaya hazırız." dedi.

Ülkesi için güvenlik garantilerinin son derece önemli olduğunu kaydeden Zelenskiy, Ukrayna'nın bir milyon askerin görev yaptığı bir orduya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Donbas, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Abu Dabi'de Donbas Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:14:37. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Abu Dabi'de Donbas Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.