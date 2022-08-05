Zelenskiy'den Af Örgütü'ne suçlama - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy'den Af Örgütü'ne suçlama

05.08.2022 10:56
Zelenskiy'den Af Örgütü'ne suçlama

Uluslarlararası Af Örgütü'nün Ukrayna Ordusu'na yönelik hak ihlalleri eleştirilerine Devlet Başkanı Zelenskiy'den sert tepki: "Sorumluluğu saldırgandan kurbanın sırtına yıkıyorsunuz.

Uluslarlararası Af Örgütü'nün Ukrayna Ordusu'na yönelik hak ihlalleri eleştirilerine Devlet Başkanı Zelenskiy'den sert tepki: "Sorumluluğu saldırgandan kurbanın sırtına yıkıyorsunuz."Uluslararası Af Örgütü'nün (AI) Ukrayna Ordusu'na yönelttiği, Rusya ile savaşta uluslararası hukukun ihlal edildiğine dair suçlamalara Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den sert tepki geldi. Ukrayna lideri günlük video mesajında, Af Örgütünün, "Yaptığı açıklamalarla sorumluluğu saldırgandan (Rusya) kurbanın sırtına yüklediğini" dile getirdi. Af Örgütü, Ukrayna ordusunun uyguladığı, askerlerle sivillerin aynı binalarda konuşlanması uygulamasının halkı büyük tehlikeye attığı suçlamasını yöneltmişti. Ukrayna lideri Zelenskiy bu suçlamaya cevaben, "Her kim böyle bağlantılar kuruyorsa, yaptığının teröristlere yardım olduğunu itiraf etmesi gerekir" ifadesini kullandı. Zelenkiy ayrıca, Af Örgütü'nün Ukrayna'ya yönelttiği suçlamalarının Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüğünü iddia etti.

Uluslararası Af Örgütü, Perşembe günü açıkladığı Ukrayna savaşına dair raporunda, Ukrayna Ordusu'nun konutları, okulları ve hastaneleri sıklıkla kullanması nedeniyle Rusya'nın buraları hedef aldığını, bunun da devletler hukunun ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.

Örgüt, "Ukrayna'nın ihlalleri haklı gösterme çabasının hiçbir biçimde olaylar karşısında seçme hakkına sahip olmayan sivillerin hedef alınmasını açıklamaya yetmeyeceğini" vurguluyor. Af Örgütü'nün aylardır yaptığı incelemeler neticesinde hazırladığı raporu üzerine Rusya da dün, iddialara örnek teşkil edecek, Ukrayna askerlerinin gizlendiği hastane ve okullarla bağlantılı saldırıları sıralayan açıklamada bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Resnikov da, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesi Ukrayna'nın bir soykırıma direnme ve ailelerle konutları koruma hakkını tartışmaya açmanın "sapkınlık" olacağını ifade etti.

dpa/ ETO, ET

YORUMLAR
500
Kaynak: Deutsche Welle

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Af Örgütü'ne suçlama - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:04:03. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Af Örgütü'ne suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement