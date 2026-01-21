Zelenskiy'den Kiev'deki Enerji Krizine Dikkat - Son Dakika
Zelenskiy'den Kiev'deki Enerji Krizine Dikkat

21.01.2026 15:36
Zelenskiy, Rus hava saldırıları nedeniyle Kiev'de 4 bin evde ısıtma yok, şehirdeki elektriksizlik yüzde 60.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son dönemlerde düzenlediği hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev'de yaklaşık 4 bin evde ısıtma olmadığını ve başkentin neredeyse yüzde 60'ının elektriksiz olduğunu bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemlerde yapılan Rus hava saldırıları nedeniyle ülkesinde yaşanan enerji sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Su, elektrik ve ısıtma sorunlarının giderilmesi için hükümet yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Zelenskiy, en ağır durumun Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını belirtti.

Kiev'deki çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu sabah itibariyle Kiev'de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz. Kentin yetkililerinden (belediye) gelen raporlara göre, ilgili ekipler yeterli ama zamana ihtiyaç var. Bu değerlendirmeye katılmıyorum, ek önlemlere, ek kaynaklara ihtiyaç var."

Zelenskiy, siviller için kurulan ısıtma noktaları ve sıcak yemeklerin hazırlandığı alanlar hakkında İçişleri Bakanlığından bilgi aldığını, sorunları çözmek için müttefik ülkelerle de görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Enerji, Güncel, Kiev, Son Dakika

