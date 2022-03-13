Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a "Rusya'ya ürün satmayı bırakın, savaşı durdurun" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a "Rusya'ya ürün satmayı bırakın, savaşı durdurun" çağrısı

13.03.2022 23:43
Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a "Rusya'ya ürün satmayı bırakın, savaşı durdurun" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Artık yarım kararlar veya yarım tonlar olamaz. Sadece siyah ve beyaz vardır, iyi ya da kötü. ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı çocukları ve kadınları öldürmesi için kanlı Rus saldırganını destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle, SAP, Rusya'ya ürün sağlamayı bırakın, savaşı durdurun." ifadesini kullandı.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 4 Mart'ta Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurmuştu. Oracle da 3 Mart'ta, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Sullivan: Rus güçlerinin yavaş ilerlemesi Putin'i hüsrana uğrattı Sullivan: Rus güçlerinin yavaş ilerlemesi Putin'i hüsrana uğrattı Rusya'nın Mıkolayiv'de vurduğu okulda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Rusya'nın Mıkolayiv'de vurduğu okulda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Microsoft, Ukrayna, Oracle, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a 'Rusya'ya ürün satmayı bırakın, savaşı durdurun' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:28 Rusya'dan gelen ayçiçeği yağı yüklü ikinci gemi Türkiye'de
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:54 Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
22:25 Arda Güler'den Alanyaspor karşılaşması sonrası ilk açıklama: Allah'a şükürler olsun
21:45 Karara imza atanların hepsi erkek! TRT sanatçısının öldürülmesi davasında tutkulu sevgiden kaynaklı indirim uygulandı
21:38 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi
21:36 17 yaşındaki Arda Güler'den enfes performans! Fenerbahçe taraftarını mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 23:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a "Rusya'ya ürün satmayı bırakın, savaşı durdurun" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement