Zelenskiy: Rusya 450 Dron ve 70 Füze ile Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Zelenskiy: Rusya 450 Dron ve 70 Füze ile Saldırdı

Zelenskiy: Rusya 450 Dron ve 70 Füze ile Saldırdı
03.02.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik Rus saldırısında 9 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin enerji altyapısına yönelik 70'ten fazla füze ve 450 dron ile kapsamlı bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin enerji tesislerini hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirdi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, saldırılarda çok sayıda balistik füze dahil olmak üzere 70'ten fazla füze ve 450 saldırı dronu kullanıldığını kaydetti.

Saldırıların Sumi, Harkiv, Kiev, Dnipro, Odessa ve Vinnitsya bölgelerini hedef aldığını vurgulayan Zelenskiy, "Şu ana kadar saldırı sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Sıradan konutlarda ve enerji altyapısında hasar var. Kiev'de dron saldırıları yüksek katlı binalarda yangınlara neden oldu ve bir anaokulu hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın zamanlamasına dikkat çekerek, "Kışın en soğuk günlerinden faydalanarak insanları terörize etmek, Rusya için diplomasiye yönelmekten daha önemli. Bu durum, ortaklarımızdan neye ihtiyaç duyduğumuzu ve neyin yardımcı olabileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Hava savunma sistemleri için füzelerin zamanında teslim edilmesi ve normal hayatın korunması önceliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya üzerinde baskı kurulmadan savaşın bitmeyeceğini aktaran Zelenskiy, "Moskova şu anda terörü ve gerilimi tırmandırmayı seçiyor, bu yüzden maksimum baskı gereklidir. Bunu anlayan ve bize yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Rusya 450 Dron ve 70 Füze ile Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:59:05. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Rusya 450 Dron ve 70 Füze ile Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.