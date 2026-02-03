Zelenskiy: Rusya 450 Dron ve 70 Füze ile Saldırdı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin enerji altyapısına yönelik 70'ten fazla füze ve 450 dron ile kapsamlı bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin enerji tesislerini hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirdi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, saldırılarda çok sayıda balistik füze dahil olmak üzere 70'ten fazla füze ve 450 saldırı dronu kullanıldığını kaydetti.

Saldırıların Sumi, Harkiv, Kiev, Dnipro, Odessa ve Vinnitsya bölgelerini hedef aldığını vurgulayan Zelenskiy, "Şu ana kadar saldırı sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Sıradan konutlarda ve enerji altyapısında hasar var. Kiev'de dron saldırıları yüksek katlı binalarda yangınlara neden oldu ve bir anaokulu hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın zamanlamasına dikkat çekerek, "Kışın en soğuk günlerinden faydalanarak insanları terörize etmek, Rusya için diplomasiye yönelmekten daha önemli. Bu durum, ortaklarımızdan neye ihtiyaç duyduğumuzu ve neyin yardımcı olabileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Hava savunma sistemleri için füzelerin zamanında teslim edilmesi ve normal hayatın korunması önceliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya üzerinde baskı kurulmadan savaşın bitmeyeceğini aktaran Zelenskiy, "Moskova şu anda terörü ve gerilimi tırmandırmayı seçiyor, bu yüzden maksimum baskı gereklidir. Bunu anlayan ve bize yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.