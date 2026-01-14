Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırıları Devam Ediyor

14.01.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sivil hedeflere hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki sivil yerleşim yerleri ve enerji altyapılarına yönelik hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya hava saldırıları yaptığını belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki Dnipropetrovsk, Herson, Jitomir ve Zaporijya bölgelerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "Rusya bu gece, sivil yerleşim yerlerimiz ve enerjimize yönelik saldırılarına devam etti." yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı mesajında, Rusya'nın 3 balistik füze ve 113 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırılar nedeniyle bu sabah başkent Kiev'de de hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini kaydeden Zelenskiy, "Şimdi önceliğimiz hava savunmamızı güçlendirmek ve füze sistemlerimizi geliştirmektir." dedi.

Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın fırlattığı İskander-M tipi 1 balistik füze ile 89 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 İskander-M balistik füzesi ve 24 İHA'nın Ukrayna genelinde 13 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:36:06. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.