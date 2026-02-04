Zelve ve Paşabağı'na 1.2 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
Kültür Sanat

Zelve ve Paşabağı'na 1.2 Milyon Ziyaretçi

04.02.2026 11:18
Geçen yıl Zelve ve Paşabağı ören yerleri 1.27 milyon turist çekerek büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında bulunan Nevşehir'deki Zelve ve Paşabağı, geçen yıl 1 milyon 271 bin 943 ziyaretçi çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Avanos ilçesine 5 kilometre mesafedeki Paşabağı Ören Yeri ile buraya 1 kilometre uzaklıktaki Zelve Ören Yeri, Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Her iki ören yerini geçen yıl ocakta 48 bin 770, şubatta 42 bin 641, martta 71 bin 215, nisanda 151 bin 353, mayısta 173 bin 514, haziranda 126 bin 827, temmuzda 96 bin 942, ağustosta 120 bin 454, eylülde 126 bin 100, ekimde 152 bin 438, kasımda 107 bin 865, aralıkta ise 53 bin 824 ziyaretçi gezdi.

Geçen yıl toplam 1 milyon 271 bin 943 ziyaretçi çeken Zelve ve Paşabağı ören yerleri, önceki sene 948 bin 746 kişiyi ağırlamıştı.

"Kapadokya dünyada üç şekilde gezilebilen tek yerdir"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, Kapadokya'da peribacalarının en yoğun olduğu bölgelerin arasındaki ören yerlerinin, kayadan oyma şapel ve barınma alanlarıyla ilgi çektiğini söyledi.

Yılın her döneminde turist ağırlanan ören yerlerini daha çok Güney Amerikalı ve Uzak Doğulu turistlerin ziyaret ettiğini belirten Onur, şöyle konuştu:

"Bölgemiz, gerek tarihi gerek kültürel gerekse coğrafi yapı olarak eşine az rastlanır bir alandır. Kapadokya dünyada üç şekilde gezilebilen tek yerdir. Yerin altına indiğinizde yer altı şehirleri farklı bir dünya, yer yüzeyi yine farklı, balonla gökyüzüne yükseldiğinizde de başka bir dünya karşınıza çıkar. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgemiz, değerli bir turizm destinasyonudur. Zelve Ören Yeri, Kapadokya bölgesinin ilk yerleşim alanlarından, aynı zamanda son terk edilen yerleşim yeri. 1950'li yıllara kadar bir yerleşim vardı. Kaya düşmesi sonucu devletimizin iskan politikası kapsamında köy taşındı. Üç vadiden oluşmaktadır. İnsanlar ören yerlerine geldiğinde bir zaman makinesine girmişçesine yolculuğa çıkabilir. Paşabağı Ören Yeri ise bölgedeki jeolojik oluşumların en iyi gözlemlendiği şapkalı peribacalarının yoğun olduğu bir yerdir."

Ören yerleri yöre ekonomisine katkı sunuyor

Zelve ve Paşabağı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında yapılarak yöre esnafının işletmesine verilen hediyelik eşya satış reyonları da bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Zelve-Paşabağı Esnaf Kooperatifi Başkanı Murat Öztürk, ören yerlerine ilginin bölge esnafını memnun ettiğini dile getirerek, "Burası, peribacalarının olması ve vadi yürüyüşü imkanı dolayısıyla her zaman turist çekmektedir. Yıl boyunca sezonuna göre ziyaretçiler değişiyor. Mart, nisan, mayıs döneminde İspanyollar, Meksikalılar, Brezilyalılar daha fazla oluyor. Kış döneminde de Çinli ve Güney Koreliler yoğunluk oluşturuyor." dedi.

Esnaf Halil Coşkun da sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların insanların ilgisini çektiğini, her geçen yıl daha çok turistin ören yerlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

