Zerdari'den Terörle Mücadelede Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zerdari'den Terörle Mücadelede Sert Eleştiriler

09.02.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, komşu ülkelerin teröristlere destek vermesini eleştirdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, terörle mücadele konusunda Afgan ve Hint yönetimlerine sert eleştirilerde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zerdari, yaptığı yazılı açıklama ile başkent İslamabad'da 6 Şubat'ta cuma namazı sırasında camide meydana gelen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle destek mesajı gönderen dünya liderlerine teşekkür etti.

"Bazı komşu ülkeler, terörist unsurların kendi topraklarından Pakistan'a karşı faaliyet göstermesine izin vererek suç ortağı haline geliyor." ifadesini kullanan Zerdari, bazı ülkelerin ise söz konusu unsurları finansal ve askeri araçlarla desteklediğini belirtti.

Zerdari, "Pakistan, Taliban rejiminin, terör örgütlerinin küresel barışa tehdit oluşturduğu ve 11 Eylül trajedisiyle sonuçlanan döneme benzer veya daha kötü koşullar yarattığı Afganistan'daki duruma şiddetle karşı çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

"Afganistan topraklarının teröristler tarafından Pakistan'a karşı kullanıldığını" savunan Zerdari, Kabil yönetiminden Pakistan'daki sivilleri ve askeri personeli hedef alan terör örgütlerinin faaliyetlerini kontrol altına almasını istedi.

Zerdari, "Hindistan'ın Afganistan yönetimine yardım ederek bölgesel ve küresel barışı da tehdit ettiğini" belirtti.

Pakistan'da cuma namazı sırasında düzenlenen saldırı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 6 Şubat'ta cuma namazı sırasında bir camide düzenlenen saldırıda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 160'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, ön soruşturma sonucu saldırganın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu ve Afganistan'a birçok kez seyahat ettiğini belirtirken, saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı grubun üstlendiği bildirilmişti.

Pakistan İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver ve Nowshera bölgelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda saldırıyla bağlantılı 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Kanıtlar, saldırının planlama, eğitim ve yönlendirme süreçlerinin DEAŞ tarafından Afganistan'da yürütüldüğünü ortaya koyuyor." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Pakistan, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zerdari'den Terörle Mücadelede Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:58:08. #7.11#
SON DAKİKA: Zerdari'den Terörle Mücadelede Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.