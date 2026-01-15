Zeren Spor, Polonya'yı 3-0 Geçti

Zeren Spor, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü haftasında konuk olduğu Polonya'nın LKS Commercecon takımını 3-0 yendi.
Ankara temsilcisi, Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da oynanan maçın setlerini 25-21, 25-18 ve 25-17'lik skorlarla kazandı.
Zeren Spor, gruptaki beşinci maçında 27 Ocak'ta İtalya'nın Imoco Volley ekibini konuk edecek.
