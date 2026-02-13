Zeynep Alkan\'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, OnlyFans soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan kişinin kendisi olmadığını açıkladı. Soruşturma kapsamında OnlyFans adlı yasaklı siteye içerik üreten 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, isimler arasında Zeynep Alkan'ın yer alması ise dikkatleri üzerine çekmişti.

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Zeynep Alkan şu sözleri kullandı:

Benim hakkımda çıktığı söylenen OnlyFans soruşturmasıyla hiçbir ilgim yoktur. Bana ait herhangi bir OnlyFans hesabı bulunmamaktadır. Söz konusu durum tamamen isim ve soyisim benzerliğinden kaynaklanmaktadır; hayatımın hiçbir döneminde böyle bir hesabım olmamıştır. İsteyenler gerekli araştırmayı yapabilir. Eğitim amacıyla Amerika'ya gidiş tarihimden itibaren uzun süredir ABD'de bulunuyorum. Bilginize sunar, teşekkür ediyorum.

ONLYFANS İÇERİK ÜRETİCİLERİNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi. Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

SURVİVOR'A KATILMIŞTI

Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alan Zeynep Alkan, daha önce de 2023 yılında Survivor'da yarışmıştı.