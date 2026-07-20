Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum

Zeynep Bastık\'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X\'te aratmıyorum
20.07.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Zeynep Bastık, katıldığı bir programda kariyerinin ilk yıllarında maruz kaldığı linç süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bastık, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları uzun süredir takip etmediğini belirterek, "4 yıldır adımı X'te aratmıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Kaan Ölker'in sunduğu "Popcast" programında yaşadığı süreçte psikolojik olarak zorlandığını ve bu nedenle düzenli olarak terapi aldığını ifade etti. Bastık, "Linçlenmem uzun sürdü ve asla bitmedi. Psikolojik olarak zorlandığım bir dönemdi. Şu an ise keyfim yerinde. Terapi de buna çok etki etti. Hâlâ düzenli olarak terapi alıyorum" diyerek mental olarak iyileştiğinin altını çizdi.

Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum

Sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımları artık takip etmediğini söyleyen Bastık, "İnsanlar konuşacak. Sen kendini ve seni sevenler seni biliyor diyorum. Yazılanlara inanmak isteyen biri varsa inanır. Bunu nasıl kontrol edebilirim? O yüzden oralardan çıktım. Benimle ilgili yazılanlara bakmıyorum. X'te adımı 4 yıldır aratmıyorum" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum

Bastık, kariyerinin başında hakkında yalan haberler yapıldığını düşündüğünü de dile getirerek, ekibiyle birlikte bu süreci daha çok çalışarak aşmaya odaklandıklarını söyledi.

Ünlü olmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını da vurgulayan Bastık, özellikle kariyerinin ilk dönemlerinde insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü fazlasıyla önemsediğini belirtti. 

Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum

Zeynep Bastık, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Ünlüler, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Zeynep Bastık Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Çorlu’da bir kişi parkta ölü bulundu Çorlu'da bir kişi parkta ölü bulundu
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Irak Başbakanı Zeydi, İran’a ziyaret gerçekleştirecek Irak Başbakanı Zeydi, İran'a ziyaret gerçekleştirecek
Yunan fenomen bu kez karpuz üzerinden Türkiye’ye seslendi: Kelimelerimizi çalmayı bırak komşu Yunan fenomen bu kez karpuz üzerinden Türkiye'ye seslendi: Kelimelerimizi çalmayı bırak komşu

19:24
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde Yunanistan’dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 20:00:53. #7.12#
SON DAKİKA: Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.