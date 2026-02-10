Zeynep Işık Anma Konseri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Zeynep Işık Anma Konseri Düzenlendi

10.02.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya DOB, başkemancı Zeynep Işık anısına özel bir konserle sanatçıyı andı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), uzun yıllar kurumun başkemancılığını üstlenen Zeynep Işık'ı, sevdiği eserlerden oluşan özel konserle andı.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar kurumun başkemancılığını üstlenen ve 2017'de hayatını kaybeden sanatçı Zeynep Işık anısına konser düzenlendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Zeynep Işık'ı Anma Konseri"nde, sanatçının müziğe adanmış yaşamını, daha önce birlikte sahne aldığı meslektaşları yorumladı.

Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı yönetti, başkemancı koltuğunda ise Zeynep Işık ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan Halit Barış Öğüt yer aldı.

Konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Antalya Senfoni Orkestrası başkemancısı Olgu Kızılay solist olarak sahne alırken, Müge Öğüt ve Tolga Burçak danslarıyla konsere eşlik etti.

Zeynep Işık

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk başkemancısı Sedat Ediz'in torunu, emekli piyanistlerden Ayşe Ediz'in kızı olarak Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Işık, müzik eğitimine erken yaşta başladı.

Ankara Devlet Konservatuvarını birincilikle tamamlayan sanatçı, eğitimini İtalya'daki Conservatorio Giuseppe Verdi'de aldığı diploma ile uluslararası düzeye taşıdı. Akdeniz Gençler Orkestrası'nda ve çeşitli uluslararası orkestralarda başkemancı olarak görev alan Işık, bu görevini Antalya DOB'da sürdürdüğü dönemde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Antalya, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Zeynep Işık Anma Konseri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:52:56. #7.11#
SON DAKİKA: Zeynep Işık Anma Konseri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.