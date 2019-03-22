Zeynep Onat ''Geri Dönme'' Diyor!
22 dakika önce
Hayatı boyunca hep müziğin içinde bulunan başarılı sanatçı Zeynep Onat ilk single çalışması ''Geri Dönme'' ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.
Lise ve üniversite eğitimini müzik üzerine alan başarılı sanatçı 7 senelik sahne deneyeminin sonunda sözü ve bestesi kendisine ait şarkısı ''Geri Dönme''yi dinleyicilerin beğenisine sunuyor.
Şarkının aranjörlüğünü Caner Tepecik üstlenirken, şarkının klibinin yönetmen koltuğunda Osman Özad bulunmakta.
Zeynep Onat'ın yeni şarkısı ''Geri Dönme'' 22 Mart'ta Sony Music Media etiketiyle tüm dijital platformlarda!
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:22 Kaynak: Bültenler
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