Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta

Avustralya Açık turnuvasında ana tabloya kalmayı başaran milli tenisçi Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi belirlendi.

Sönmez 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya gelecek.

Sönmez 20252te Wimbledon üçüncü turunda da Alexandrova'yla karşılaştı. Rus rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

23 yaşındaki Sönmez daha sonra Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda da yer aldı. İkinci turda Ukraynalı rakibi Marta Kostyuk'a yenildi.

Avustralya Açık tenis sezonundaki dört büyük grand slam turnuvasının ilki.

Kadınlar dünya sıralamasında 112. sırada yer alan 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 212. sırasındaki Gasanova ile karşılaştı.

Milli tenisçi, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosuna girdi.

2026 Avustralya Açık ilk tur maçları 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

Sönmez Rus rakibiyle, Türkiye saatiyle 04:30'da karşı karşıya gelecek.

Zeynep Sönmez kimdir?

Ailesi Artvinli olan Zeynep Sönmez 30 Nisan 2002'de İstanbul'da doğdu.

Tenisle altı - yedi yaşlarında ailesi tarafından yazdırıldığı yaz okulunda tanıştı.

BBC Türkçe'ye konuşan Sönmez o günleri, "Yaz okuluna yazdırıyor ailem beni. Basket ile yüzme. Ama ben basketi sevmemişim. Kaçıp, büyük raketlerle tenis oynamaya gidiyormuşum" diye anlatmıştı.

Sönmez yaz okulunda antrenörü tarafından fark edildi ve milli sporculuğa giden macerası başladı.

Sönmez, uluslararası alanda başarı elde eden ilk Türk kadın tenisçi değil.

Milli tenisçi İpek Şenoğlu, Türkiye'yi ilk kez Wimbeldon'da temsil eden kadın tenisçiydi.

Çağla Büyükakçay, 2016'da TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ı kazanarak WTA tekler seviyesinde kupa kaldıran ilk Türk raket oldu.