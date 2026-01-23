Zeynep Sönmez Avustralya Açık'tan Elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Melbourne kendinde düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. Turu maçında karşılaştığı Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek turnuvaya vede etti.

Maça tutuk başlayan Zeynep ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci set oldukça çekişmeli geçti ve Zeynep geriden gelerek seti tie-break'e taşıdı. Karar oyununda rakibini yenen Zeynep Sönmez, seti 7-6 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi. Son sete de iyi başlayan taraf yine Putintseva olurken, seti 6-3 ve maçı da 2-1 kazanarak 4. tura yükselen taraf oldu. - İSTANBUL