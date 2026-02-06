Zeynep Sönmez Katar Açık'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zeynep Sönmez Katar Açık'ta

06.02.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Katar Açık'ta özel davetle mücadele edecek.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvası Katar Açık'a özel davetle katılacak.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tur oynaması sonrası kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Katar Açık'tan özel davet aldı.

Zeynep, başkent Doha'nın 8-14 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvanın ilk turunda dünya 49 numarası Maria Sakkari (Yunanistan) ile karşılaşacak. 23 yaşındaki milli tenisçi, tur atlaması halinde ise 6 numaralı seribaşı Jasmine Paolini (İtalya) ile karşılaşacak.

Bir diğer milli tenisçi Berfu Cengiz ise Katar Açık Elemeleri'nin ilk turunda karşılaştığı klasmanın 60. basamağındaki Magdalena Frech'e (Polonya) 2-0 (7-5, 6-0) yenilerek elendi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet takviminde grand slam'lerin ardından en yüksek para ödüllü organizasyon olan WTA 1000 turnuvalarından 2026 Katar Açık'ta, toplam 4 milyon 88 bin 211 dolar ödül dağıtılacak.

Sert zeminde oynanacak organizasyonda, 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Iga Swiatek (Polonya), 2026 Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina (Kazakistan) ve ünvanını korumak için korta çıkacak Amanda Anisimova'nın (ABD) da aralarında bulunduğu kadın tenisinin önde gelen isimleri yer alacak.

Kaynak: AA

Zeynep Sönmez, Dünya, Katar, Spor, Wta, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez Katar Açık'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:49:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Zeynep Sönmez Katar Açık'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.